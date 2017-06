La somme de 1000 euros vient d’être versée au bénéfice de l’association Enfance et Adolescence du centre hospitalier rochefortais. C’est l’association Club 41 qui a œuvré en faveur des enfants malades. L’objectif est d’embellir les plafonds des chambres. Une chose primordiale pour ceux qui restent immobilisés, comme le souligne Lydie Demené présidente de l’association Enfance et Adolescence :

Cela fait maintenant plusieurs années que le Club 41 se mobilise pour le service pédiatrie. André Bonnin, le président :

Et l’association prévoit également une action en direction des enfants handicapés, avec comme objectif une sortie en mer, au cours du printemps 2018.