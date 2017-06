Scène ouverte avec le chanteur Emjay de La Rochelle pour la promo de son nouvel album « Au bout de la nuit » constitué de 16 compositions en français, sorti début février 2017.

EmJay est un musicien Rochelais.

Après avoir joué dans de nombreux groupes de rock, il a eu tout naturellement envie de produire ses propres chansons, dont certaines étaient en gestation depuis plusieurs années.

La recette ?

Prendre une dose de pop, une autre de rock, ajouter un zest de funk, saupoudrer d’un peu de blues, mettre le tout dans un shaker et secouer vigoureusement.

Le résultat ?

2012 : un premier album, en anglais, intitulé « Still alive ! » sorti sous le nom de « MiGa ».

En 2016 : changement de nom de scène pour « EmJay » et préparation d’un deuxième album, en français cette fois-ci.

2017 : sortie officielle de l’album « Au bout de la nuit » de 16 compositions françaises.

https://www.facebook.com/EmJayFR/

http://emjay.fr