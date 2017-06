Dès samedi et jusqu’à lundi, les coefficients seront supérieurs à 100, avec un maximum de 103 dimanche. Les services de l’Etat en Charente-Maritime appellent les usagers de la mer, les pêcheurs à pied et les promeneurs à la prudence, en prenant soin au préalable de consulter la météo, de vérifier les horaires des marées et de prévenir un proche. Et sur place de surveiller la montée des eaux, et de respecter les consignes de sécurité. Un numéro à retenir en cas de difficulté en mer : le 196.