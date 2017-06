Les formations liées au risque terroriste connaissent un certain succès. Le ministère de l’Intérieur a introduit un nouveau module de sensibilisation pour réagir immédiatement face à des situations d’urgence. Une formation de 7 à 21 heures à destination des entreprises de sécurité, mais aussi pour des centres administratifs, des stades ou tout autre lieu public. Et le module fait un carton. C’est le cas au NCO Formation globales d’Echillais, près de Rochefort, qui accueille entre 15 et 20 participants par stage. Frédéric Goussard, responsable relation client, nous parle de la formation :

Le stage est validé par les experts de la direction de la police nationale et de la gendarmerie, et pourrait passer de 3 jours à une semaine d’enseignement.