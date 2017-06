La canicule gagne du terrain en France. Le phénomène précoce pour l’été va s’intensifier ce mercredi sur le territoire. Des records nocturnes de chaleur pour un mois de juin ont été battus dans la nuit de lundi à mardi dans l’Ouest du pays. Les personnes âgées sont plus vulnérables en période de canicule. On garde en mémoire l’épisode en 2003 qui avait fait 70 000 morts en Europe dont 20 000 en France. Depuis quelques jours, la vague de chaleur qui s’est abattue sur le département incommode les plus fragiles, notamment les seniors et les personnes atteintes de pathologies. Le plus grand risque, c’est la déshydratation. Dans les maisons de retraites et les résidences seniors, les personnels restent vigilants, prêts à parer à la moindre alerte, avec comme leitmotiv préventif : boire plus. C’est ce que nous explique Corinne Marchand, directrice de la résidence Domytis à La Tremblade :