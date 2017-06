La fête de la musique à Rochefort. Concert place Colbert, à partir de 17h30 avec Live&Lesson, et The Sugar Hearts. Chants marins à 18h au Musée de la marine. Chœur Grégorien à la Vieille paroisse et soirée électro au square Parat. Les bars de la ville accueilleront également des groupes et chanteurs.

A Saint-Jean-d’Angély. Variété au jardin public. Concerts classiques à l’Abbaye royale. Scène ouverte à la médiathèque, place du marché et place André-Lemoine. De quoi mettre l’ambiance avant la Fête de la Saint-Jean prévue samedi place du Champ de foire avec de nombreuses animations, et la Fête foraine installée jusqu’à dimanche place François-Mitterrand.