Le président du Département reconnaît la victoire sans surprise d’Olivier Falorni à La Rochelle, salue l’arrivée de trois nouveaux de La République en marche : Frédérique Tuffnell à Rochefort, Jean-Philippe Ardouin à Saintes et Raphaël Gérard à Royan-Est, se désolant toutefois de la défaite des trois candidats LR. Et félicite la réélection de son ami Didier Quentin sur Royan-Ouest. Ce dernier qui a un mois pour quitter son fauteuil de maire en raison de la loi sur le non-cumul des mandats, et laisser sa place à son premier adjoint Patrick Marengo. Une loi que regrette d’ailleurs Dominique Bussereau, surtout pour les nouveaux parlementaires de La République en marche :

Dominique Bussereau qui promet d’être bienveillant à l’égard des trois nouveaux députés macronistes :