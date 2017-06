La CGT des cheminots de Saintes appelait tous les usagers de la SNCF à s’inviter au Comité de ligne « La Rochelle-Saintes-Bordeaux et Niort-Saintes » qui se tenait hier soir à Saintes. En cause, l’état du réseau, mal ou non entretenu, qui occasionne de nombreux retards et suppressions de trains, comme l’explique Michel Deshayes de la CGT de Saintes :

Une réunion qui entre dans le cadre d’une journée d’action régionale qui aura lieu prochainement à Bordeaux. Le but : réclamer plus d’effectifs à la SNCF pour effectuer les travaux de maintenance et limiter l’évasion vers les autocaristes privés. Michel Deshayes :