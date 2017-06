Le coup d’envoi hier de la 28e édition du Sunny Side of the docs à La Rochelle. Et l’évènement du marché international du documentaire cette année s’appelle Pixii. Une expérience de réalité virtuelle qui permet l’exploration de Mars, ou des vidéos à 360 degrés autour des thématiques de l’océan, de l’histoire, de l’art et de la culture. On peut même visiter un cachalot de l’intérieur grâce à la réalité augmentée, et découvrir le dispositif sonore spatialisé mis en place à l’Abbaye aux Dames de Saintes. Le parcours est conçu pour durer deux heures. Les matinées étant réservées aux professionnels, le grand public est accueilli à 14h et 16h30.