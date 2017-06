Un accident de la circulation a fait un mort et un blessé grave cette nuit à Nieulle-sur-Seudre, entre Marennes et Le Gua. Deux voitures sont entrées en collision vers 23h, route du port paradis. Une première victime a été déclarée décédée. L’autre, grièvement touchée, a dû être désincarcérée de son véhicule, et transportée d’urgence par l’hélicoptère de la sécurité civile Dragon 17 vers le CHU de Poitiers.