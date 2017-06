Avec bien sûr pour commencer la Fête de la musique. Plusieurs évènements dans la ville en soirée et un concert gratuit du trio Héxagone mélodie. Pas moins de 12 rendez-vous seront proposés jusqu’au 29 septembre. Parmi les incontournables : le feu d’artifice du 14 juillet, la 2e édition du Surgères brass festival du 20 au 23 juillet avec Keziah Jones et Macéo Parker en tête d’affiche. Mais aussi Sérénade début août. Et nouveauté cette année : le Festival des festivals les 25 et 26 août. Pierre Vivier, premier adjoint au maire en charge de la culture et des animations :

Au programme : court-métrage, fictions, et ciné-concerts en plein air, dans les douves du château. Pour se faire une toile sous les étoiles. Le festival sera entièrement gratuit.