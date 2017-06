Très large victoire hier soir de La République en marche au 2e tour des élections législatives. Le parti d’Emmanuel Macron a remporté une confortable majorité. Toutefois moins écrasante que prévu : 350 sièges. Désormais, le président de la République à la champ libre pour appliquer son programme. De son côté, la droite s’installe comme le premier parti d’opposition avec 136 sièges pour Les Républicains et l’UDI. La déroute se confirme pour le Parti socialiste avec moins de 50 députés. A noter qu’il n’y aura pas de groupe du Front national à l’Assemblée nationale où siègera Marine Le Pen avec 7 autres députés. A noter le taux d’abstention record : 57% au niveau national, comme au niveau départemental.

En Charente-Maritime, trois des cinq circonscriptions basculent dans le camp de la majorité présidentielle. Les deux députés qui se représentaient ont été réélus.

Dans la 1re circonscription de La Rochelle-Ré, Olivier Falorni, 45 ans, le plus jeune député du département, conserve son fauteuil avec 69% face à la candidate du Modem Otilia Ferreira, et améliore son score de 2012, 63% face à Ségolène Royal. Particularité de ce scrutin : les deux candidats se revendiquaient de la majorité présidentielle. Mais c’est Otilia Ferreira du Modem qui avait été investie. Elle regrette le choix des électeurs :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2017/06/legis-ferreira-2e-tour.mp3

Dans la 2e circonscription de Rochefort-Aunis, Frédérique Tuffnell de LREM est la seule femme du département à avoir été élue députée hier soir. Avec 57,3%, face à la candidate LR Sylvie Marcilly, confirmant les votes du premier tour. A 60 ans, novice en politique, elle succède à la frondeuse socialiste Suzanne Tallard, avec une très nette victoire, surfant incontestablement sur la vague macroniste. On l’écoute :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2017/06/legis-tuffnell-2e-tour.mp3 De son côté, Sylvie Marcilly qui reconnaît sa défaite se satisfait de ses bons scores réalisés sur son canton :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2017/06/legis-marcilly-2e-tour.mp3 Dans la 3e circonscription de Saintes/Saint-Jean-d’Angély, le macroniste Jean-Philippe Ardouin succède à la socialiste Catherine Quéré, en battant le candidat LR Frédéric Neveu avec un score de 57,5%. Ancien de l’UDI et du Modem, et désormais de La République en marche, Jean-Philippe Ardouin répond à ses détracteurs qui lui prêtent une certaine forme d’opportunisme :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2017/06/legis-ardouin-2e-tour.mp3 Toujours très amer, Frédéric Neveu accuse le coup. Il promet d’être vigilant quant à la présence sur le terrain du nouveau député et à son assiduité sur les bancs de l’Assemblée nationale :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2017/06/legis-neveu-2e-tour.mp3

Maigre consolation pour Frédéric Neveu qui gagne deux points par rapport à 2012.