Scène ouverte avec la chanteuse Nancy de La Châtaigneraie (85) pour son nouvel album « Dance Your Life » composé de 15 titres en anglais. Sorti le 15 avril.

Après deux ans de réflexion, d’écriture et de composition, Nancy est heureuse de présenter au public son nouvel album « Dance Your Life ». Ce sixième album voit le jour après quelques années d’expérience et de mâturité. Il est radicalement différent des précédents. Très « dance », il donne envie de bouger, de danser… Nancy a fait le choix d’être une artiste complètement indépendante, sous le statut d’auto-entrepreneur. Et elle l’assume à 100%. Les ventes de cet album se font en direct par le biais de son site internet et tous les titres sont également disponibles en téléchargement légal sur diverses plateformes.

https://www.nancychanteuse.com

https://www.facebook.com/nancy.bahlol