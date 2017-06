Dans la 3e circonscription de Saintes/Saint-Jean-d’Angély, le candidat favori pour ce 2e tour, c’est Jean-Philippe Ardouin. Chef d’entreprise et ancien cadre de direction dans les vins et spiritueux, le représentant de LREM dit avoir une forte implication locale et associative. Loin devant son adversaire Frédéric Neveu, il a recueilli 28,77% des voix dimanche, contre 14,9% pour le candidat Les Républicains. Parmi les priorités de Jean-Philippe Ardouin, un mot d’ordre : la ruralité. Ecoutez :

Jean-Philippe Ardouin qui bénéficie de l’élan Macron. Il est qualifié d’opportuniste par son adversaire Frédéric Neveu.