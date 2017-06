La mairie de Royan rappelle les horaires d’ouverture des bureaux de vote dimanche. L’accueil se fera de 8h à 18h. C’est le cas pour les 775 bureaux de vote du département. Et non à 19h, comme cela a été le cas pour les élections présidentielles. Un point important à préciser manifestement, car plusieurs électeurs se sont présentés après 18h dimanche et n’ont pas pu voter.