Dernière date pour l’évènement Cycle and sound en Aunis Sud. C’est demain à Virson. Rendez-vous à 16h30 au château des granges. Départ à 17h à vélo pour un circuit autour de la commune. Etape musicale et pause gourmande à 18h. Concert du conservatoire Aunis Sud et d’Amatini de Niort à 19h. Dégustation de produits locaux à 20h. 5 euros par adulte. Gratuit pour les moins de 16 ans.