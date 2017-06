Le parti de Marine Le Pen dénonce les moyens utilisés par le candidat du Modem dans la 5e circonscription pour se faire élire. Alors que celui-ci n’a pas été investi par La République en marche, il utilise les logos et l’image du parti présidentiel, et s’est qualifié pour le second tour. La candidate frontiste Séverine Werbrouck, qui est arrivée en 3e position dimanche au premier tour sur cette même circonscription, le qualifie d’usurpateur. Elle va donc saisir le conseil constitutionnel et se réserve le droit de déposer plainte au pénal.