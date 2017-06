Législatives. Zoom sur la 5ème circonscription de Royan-Ouest-Marennes-Oléron-Tonnay-Charente où la situation est toujours très tendue entre les deux candidats en lice pour le 2e tour. Le député sortant LR Didier Quentin est arrivé en tête avec 23,78% des voix, talonné par Gérard Potennec du Modem avec 20,99%, qui se revendique de la majorité présidentielle, au grand dam de Didier Quentin qui le traite d’usurpateur. A 69 ans, l’ancien diplomate brigue un 5ème mandat consécutif de député et s’affirme « Macron-patible » comme il le dit. On l’écoute :

Face à Didier Quentin, Gérard Potennec se revendique donc de la majorité présidentielle. Ce retraité de la fonction publique hospitalière, âgé de 66 ans, a été élu au conseil municipal de Royan de 1983 à 2010, ainsi qu’à la communauté d’agglomération. Battu aux cantonales de 2011 et aux dernières départementales, il a été vice-président du Conseil économique et social régional et missionné par le Ministère des affaires sociales et du tourisme, et par le Conseil départemental pour réaliser une étude sur les seniors en Charente-Maritime. C’est la première fois qu’il se présente aux Législatives et espère surfer sur la vague macroniste pour être élu. Gérard Potennec :