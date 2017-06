Dans la 2ème circonscription de Rochefort-Aunis, Frédérique Tuffnell de La République en marche est arrivée largement en tête avec 38,48% des voix devant Sylvie Marcilly (LR) qui n’a récolté que 19,38% des voix. Un exploit pour Frédérique Tuffnell, âgée de 60 ans, directrice financière à la Caisse des dépôts et consignations, à la retraite dans un mois, conseillère municipale et communautaire à Rochefort depuis 2014. Spécialiste du développement territorial de par sa profession, elle compte mettre à profit son expérience du terrain sur 4 priorités essentielles à ses yeux. On l’écoute :

Frédérique Tuffnell qui tiendra une réunion publique ce soir à 19h30 au palais des congrès de Rochefort.