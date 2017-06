Dans la 3e circonscription de Saintes-Saint-Jean-d’Angély, le candidat LR Frédéric Neveu ne décolère pas. Amer, il craint la défaite, après s’être qualifié de justesse pour le second tour avec 14,9%, derrière le candidat de La République en marche Jean-Philippe Ardouin qui a recueilli 28,77% des voix. Selon lui les électeurs doivent avant tout élire un député qui représente leur circonscription et qui agira au plus près des habitants. Ecoutez :

L’objectif de Frédéric Neveu n’est donc plus de battre le parti En marche, mais de lui faire barrage en constituant une opposition constructive à l’Assemblée nationale :

Frédéric Neveu qui tiendra une dernière réunion publique ce soir à Saintes, à 20h au Parc des expositions de l’espace Mendès-France.