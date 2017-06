C’est à Saint-Savinien que l’association d’artisans locaux a élu domicile, après l’incendie qui avait ravagé son local à l’hôtel d’entreprises de Surgères en juillet 2015. Grâce à un travail de collaboration avec la municipalité, selon Aude Simonneau, co-présidente de l’association :

Artistes et artisans associés ouvriront donc leur hall d’exposition-vente et proposeront un programme d’ateliers d’initiation. Et ça commencera fort dès le premier jour. Aude Simmoneau :

Ce nouveau pôle dédié à l’art est situé au 13 ter rue Saint-Michel à Saint-Savinien. Il sera ouvert tous les jours de 10h à 19h, de juillet à septembre.