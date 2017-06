Le raz-de-marée de La République en marche. Le parti du président Emmanuel Macron, allié à celui du Modem de François Bayrou, est arrivé en tête au premier tour des élections législatives hier soir. Il est bien parti pour rafler une très large majorité à l’Assemblée nationale au 2e tour dimanche prochain. Entre 415 et 455 sièges, nettement au-dessus de la majorité absolue. Il a obtenu 32,2% des voix hier, surclassant les principaux partis. 21,2% pour Les Républicains et l’UDI, 13,9% pour le Front national. A gauche, la France insoumise n’obtient que 10,9%. Et le Parti socialiste enregistre un score historiquement bas de 9%. A noter le taux d’abstention record de 50,4%, comme au niveau départemental.

En Charente-Maritime, même constat, même effets. La vague Macron a déferlé sur les 5 circonscriptions. Les candidats du parti présidentiel sont arrivés en tête dans les 2e, 3e et 4e où les députés sortants ne se représentaient pas. Et se sont qualifiés pour le 2e tour dans la 1re circonscription où le député sortant Olivier Falorni résiste, mais aussi dans la 5e où le député sortant Didier Quentin s’accroche. A l’exception près que le candidat Gérard Potennec, qui n’a pas été investi par La République en marche, porte tout de même l’étiquette du Modem. Une très belle victoire donc pour le parti présidentiel. Ecoutez la réaction de Younès Biar, responsable de la mobilisation En marche en Charente-Maritime :

Dans la 1re circonscription de La Rochelle-Île de Ré. Sans surprise, le député sortant divers gauche, est arrivé en tête avec 36,5% des suffrages, suivi de la candidate du Modem Otilia Ferreira avec 27%. Deux candidats qui se déclarent Macron-compatibles. Mais Otilia Ferreira revendique la légitimité de son engagement envers le parti présidentiel. On l’écoute :

Sur cette 1re circonscription, le candidat de la France insoumise est arrivé en 3e position avec 10,9% pour Cédric Ruffié. Sur ce territoire très à gauche, peu de place pour la droite : 9,8% pour le candidat LR Bruno Léal. Et 7% pour l’extrême-droite. C’est le score du frontiste Jean-Marc de Lacoste-Lareymondie qui a réagi hier soir sur notre antenne. On l’écoute :

Jean-Marc de Lacoste-Lareymondie qui ne donne pas de consigne de vote pour le second tour.

Dans la 2e circonscription de Rochefort-Aunis. La République en marche affiche une très large avance, puisque la candidate Frédérique Tuffnell recueille 38,5% des voix, soit le double de sa dauphine. La conseillère municipale d’opposition de Rochefort affrontera dimanche au 2e tour la vice-présidente du Conseil départemental et maire de Fouras Sylvie Marcilly qui a obtenu 19,38% des voix. Cette dernière qui était pourtant favorite. Malgré un déficit de notoriété comparé à sa rivale, Frédérique Tuffnell a réalisé un score honorable, bénéficiant de l’élan Macron, comme elle le concède :

Frédérique Tuffnell qui repart en campagne pour le 2e tour dès ce matin. Dans cette 2e circonscription, Maud Assila de la France insoumise arrive 3e avec 15,5%, Jean-Louis Leygonie du Front national 12,3% et Brigitte Desveaux d’EELV 6,6%. A noter que Sylvie Marcilly est en tête dans sa ville de Fouras avec 39,2%, suivie de près par Frédérique Tuffnell 33,59%.

Dans la 3e circonscription de Saintes-Saint-Jean-d’Angély, bastion du PS depuis dix ans. C’est une grosse claque pour le Parti socialiste. Puisque la maire de Saint-Jean-d’Angély et conseillère régionale Françoise Mesnard ne réalise que 10,2%. Elle est éliminée dès le premier tour et ne succèdera pas à Catherine Quéré. Le candidat investi par La République en marche, mais finalement peu soutenu par les militants locaux, arrive en tête avec 28,7%, devant le candidat Les Républicains Frédéric Neveu 14,9%. Ce dernier qui parvient à se qualifier pour le 2e tour avec une très courte avance de 262 voix sur la candidate du Front national Rachel Cointet. Il est amer :

Françoise Mesnard réalise un score honorable dans sa ville de Saint-Jean-d’Angély dont elle est maire 18,5%, mais se classe derrière le candidat de LREM Jean-Philippe Ardouin 24%. Elle paie la débâcle du Parti socialiste :

Françoise Mesnard qui ne donne pas de consigne de vote pour le moment.

Dans la 4e circonscription de Royan-Est laissée vacante par le député sortant Dominique Bussereau, qui a préféré se retirer pour conserver son siège de président du Département de la Charente-Maritime, c’est un duel La République en marche/Les Républicains qui s’annonce. Avec un ballottage favorable pour le candidat du parti présidentiel Raphaël Gérard qui a recueilli 33,8% des suffrages, devant le maire LR de Gémozac Loïc Girard. A noter le score du Front national : 17% pour Isabelle Texier. Et les scores très bas de la gauche : 12% pour Lucie Kirchner de la France insoumise, et 5,7 pour Fabienne Dugas-Raveneau du PS.

Sur la 5e circonscription de Royan-Ouest-Marennes-Oléron-Tonnay-Charente. Très courte avance du député sortant Didier Quentin qui est arrivé en tête. 1 500 voix séparent le maire de Royan du candidat du Modem Gérard Potennec, avec respectivement 23,8% et 21%. Très loin des 41,7% qu’il avait obtenus au premier tour des législatives en 2012. Il accuse son adversaire d’avoir escroqué les électeurs. Didier Quentin :

Pas de consigne de vote pour le maire socialiste de Marennes Mickaël Vallet arrivé en 4e position avec 13,5%, derrière le Front national 15,5%. Mickaël Vallet :

Mickaël Vallet qui est toutefois arrivé en tête sur sa commune à Marennes mais aussi à Bourcefranc-le-Chapus avec respectivement 39,4% et 29,9%.