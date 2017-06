Scène ouverte avec l’association Terre d’Ames pour le 5e festival Terre d’Ames les 16, 17 et 18 juin à Grandjean et les 23, 24 et 25 juin à Saint-Hilaire-de-Villfefranche.

Terre d’Âmes, association loi 1901, a pour but et objet d’animer des ateliers Bien Être, des stages, des soirées concerts et offrir des produits et prestations de services pour un meilleur développement personnel de l’être dans toutes ses dimensions.

L’échange, l’autonomie, l’écologie, l’harmonie, le respect, des valeurs essentielles partagées joyeusement au travers de différents ateliers de danse, musique, de taï Chi, Biodanza, plantes, dialogue intuitif animal, radhiéstésie, écriture intuitive, Land Art, de soirées concerts, d’après midi contes…et toutes les idées que nous avons ou que vous avez.

http://www.terredames.fr/

https://www.facebook.com/terre.dames/