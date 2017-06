SITUATION DES RÉSERVES EN EAU EN CHARENTE-MARITIME

APPEL A LA RESPONSABILITÉ DE TOUS

Le département de la Charente-Maritime est marqué depuis l’été 2016 par un très fort déficit de pluie. La période 2016/2017 est l’année la plus sèche depuis 1959 et la situation hydrologique, très préoccupante à ce stade, risque de se détériorer.

Depuis le mois d’avril, les services de l’Etat ont été amenés à prendre plusieurs arrêtés restreignant les usages de l’eau sur différents bassins versants du département. Si la situation le justifie, notamment si les niveaux des nappes et des débits de rivière révèlent un risque de pénurie, des limitations exceptionnelles des usages agricoles, domestiques et industriels seront nécessaires à la préservation de la ressource en eau.

Dans ce contexte, les services de l’Etat en Charente-Maritime appellent, dès aujourd’hui, à la responsabilité de tous les usagers afin d’utiliser l’eau de manière économe et raisonnée. Chaque français consomme 50 litres d’eau potable par jour en moyenne, dont 93 % pour l’hygiène corporelle, les sanitaires, la lessive, la vaisselle et l’entretien de l’habitat. Les 7 % restants concernent la boisson et la préparation des repas. Les recommandations suivantes sont adressées à chacun :

surveiller son compteur d’eau pour repérer les fuites,

ne pas faire tourner le lave-linge ou lave-vaisselle à moitié vide,

ne pas laisser couler l’eau en permanence pendant votre toilette,

préférer la douche au bain,

éviter le lavage des voitures à grandes eaux et hors stations professionnelles,

optimiser l’usage de l’eau dans le lavage des bâtiments, des voiries,

limiter l’arrosage des espaces verts, jardins, et terrains de sport, ainsi que l’alimentation des fontaines et jets d’eau,

limiter le remplissage des piscines privées.

Tous les citoyens, entreprises et collectivités doivent participer à cet effort, en intégrant ces gestes simples et responsables dans leur vie quotidienne.

Plus d’informations sur : http://www.charente-maritime.gouv.fr/