Une réunion a eu lieu jeudi à La Rochelle. Le bilan météo n’est pas bon, et le niveau des nappes et des rivières est au plus bas. Et la situation pourrait se dégrader à très court terme. Actuellement, plusieurs bassins sont touchés, notamment la Seudre, la Seugne, la Charente et la Boutonne. 2017 étant la 2e année la plus sèche depuis 1959. L’association Nature environnement 17 tire la sonnette d’alarme. Patrick Picaud, son coordonnateur :

Malgré les mesures de restrictions d’eau pour l’irrigation agricole – les bassins du Né et de l’Aume-couture sont passés hier matin en coupure de printemps, avec interdiction de prélèvement d’eau -, Patrick Picaud demande des mesures d’urgence :