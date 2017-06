C’est l’équivalent de la Ligue des champions. Le tirage au sort a eu lieu hier à Neuchâtel en Suisse. La Rochelle affrontera les clubs britanniques de Wasps, vice-champions d’Angleterre, et l’Ulster qui a déjà remporté cette Coupe d’Europe. Mais aussi les Harlequins. C’est une première participation des Jaune et noir à cette compétition. Trois autres équipes françaises sont en lice : Clermont, Toulon et le Racing 92. La Rochelle fait partie de la Poule 1. La finale aura lieu le 12 mai à Bilbao.