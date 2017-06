C’est avec Hélène FM. Des animations sportives seront proposées toute la semaine pour une remise en forme avant l’été. Ça débute ce vendredi à Matha avec un forum sport et santé avec quatre débat sur le bien-être au travail, être bien avec soi, le sport sur ordonnance et le sport de haut niveau. De nombreuses animations sont prévues demain : rando-film à Tonnay-Boutonne, et paddale sur la Boutonne à Saint-Jean-d’Angély.