Vers 20h30 hier soir, une voiture seule en cause a violemment percuté un arbre, avenue de la côte de beauté. La première victime est une jeune femme de 20 ans qui a été déclarée décédée. Un jeune homme de 16 ans a dû être désincarcéré, et a été transporté dans un état grave au CHU de Poitiers. Deux garçons de 17 et 21 ans, légèrement blessés, ont été conduits vers le centre hospitalier de Royan. Le plus âgé a lui aussi dû être désincarcéré.