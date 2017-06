Joli coup de filet pour la brigade anti-criminalité de La Rochelle. Le 31 mai dernier, les policiers ont contrôlé l’identité d’un individu venant de jeter un joint, dans le quartier de Mireuil. Aidés de la brigade des stupéfiants, ils ont procédé à une perquisition au domicile d’un proche du mis en cause, qui a permis la saisie de plus de 4 kilos d’héroïne, 600 grammes de cocaïne, d’un flash-ball et de numéraire. L’intéressé, âgé de 35 ans et déjà lourdement condamné pour des faits similaires, a été mis en examen pour trafic de stupéfiants et placé en détention provisoire. Il encourt 20 ans d’emprisonnement.