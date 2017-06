Une sapeur-pompier volontaire convoquée à la gendarmerie, suite à la noyade accidentelle d’un garçon de 9 ans l’été dernier à Saint-Trojan-les-Bains. Les faits s’étaient déroulés plage de Gatseau en août 2016. Des enfants d’une colonie de vacances, encadrés par des animateurs, s’étaient baignés en dehors de la zone surveillée. La victime, entraînée par le courant, s’était noyée, sans que les sauveteurs volontaires du poste de secours pourtant situé à proximité n’aient pu intervenir. Si la convocation de la responsable du centre de secours 10 mois après les faits ne présage pas d’une mise en cause pénale, il n’en reste pas moins qu’elle provoque une vive tension et de l’inquiétude chez les sauveteurs volontaires et les élus, comme l’explique Jean-Pierre Tallieu, président du Service départemental d’incendie et de secours de la Charente-Maritime :

L’an passé, 300 sauveteurs sapeurs-pompiers volontaires saisonniers ont été recrutés, répartis dans 55 postes de secours. Ils ont effectué environ 5 400 interventions. 4,8% d’entre elles concernaient l’aide aux baigneurs en difficulté. Aucune noyade n’a été a déploré dans les zones de baignade surveillée.