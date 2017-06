J-4 avant le premier tour des élections législatives. On fait le point sur chacune des cinq circonscriptions de la Charente-Maritime, avec les enjeux, les candidats en lice. Il y en a 74 dans le département. On commence par la première circonscription de La Rochelle-Île de Ré. Matisse Sorignet :

Le point à présent sur la 2e circonscription de Rochefort-Aunis avec Antoine Violette :

La suite demain avec les 3e et 4e circonscriptions. Et nous vous proposons une émission spéciale dimanche dès 20h avec les résultats et les réactions des candidats en direct.