C’est en faisant des recherches pour le 70ème anniversaire du débarquement de l’île d’Oléron, que des membres de l’association du Comité de Libération Seudre Oléron ont découvert un film d’exception, d’une grande valeur historique. Mis au jour il y a un an par la Cinémathèque du Limousin, il regroupe trois séquences réalisées par deux cinéastes amateurs, dont un de Marennes, et montre divers aspects de l’occupation allemande entre 1940 et 1945 à Marennes. On écoute Philippe Robert, vice-président du Comité de Libération Seudre-Oléron :

Un document rare de 30 minutes qui sera projeté ce soir à 18h30 au cinéma l’Estran de Marennes. L’entrée est gratuite, mais le nombre de places est limité à 200 personnes. Pour ceux qui ne pourront pas le voir, il sera bientôt mis en ligne sur le site de la mairie de Marennes.