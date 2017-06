En cause : des travaux d’entretien sur la RN 137 qui vont perturber le trafic jusqu’au 23 juin. Ils seront réalisés entre 19h30 et 6h30 du matin et nécessiteront le basculement total de la circulation du sens île de Ré-Rochefort sur la voie de gauche du sens opposé, entre l’échangeur du Moulin des justices et Aytré. La vitesse sera limitée à 70km/h.