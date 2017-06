Un mouvement à l’initiative des élus municipaux, majorité et opposition. Tous appellent à la mobilisation contre la fermeture de 12 lits au sein de l’établissement, mais aussi pour soutenir le personnel qui dénonce une dégradation des conditions de travail. Le maire de Rochefort et président du conseil de surveillance de l’hôpital Hervé Blanché dénonce les règles comptables imposées par l’Agence régionale de santé. Ce qui n’est pas l’avis de la CGT qui reproche aux élus locaux d’avoir soutenu des partis ayant voté des lois défavorables au système de santé actuel. On écoute Nicolas Roullin, secrétaire de l’Union locale CGT de Rochefort qui craint une récupération politique, en pleine campagne des législatives :

Nicolas Roullin qui craint aussi à terme la fusion « programmée » des hôpitaux de Rochefort et La Rochelle. Le rassemblement a lieu demain matin de 10h à midi place Colbert.