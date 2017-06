En Charente-Maritime, plusieurs mesures de restriction d’eau ont été prises dernièrement. Pas plus tard que ce matin sur les bassins de la Seudre et du Mignon qui sont passés en interdiction totale de prélèvements pour l’irrigation agricole. Et le bassin de la Gères devise qui est passé en alerte de printemps, avec une interdiction partielle. Une situation qui inquiète la profession. Jean-Jacques Gaucher, membre de la Chambre d’agriculture et de la FNSEA 17 en charge des questions de l’eau :

Jean-Jacques Gaucher qui dénonce le blocage de l’administration concernant la création de réserves de substitution pour stocker l’eau l’hiver afin d’irriguer l’été. On l’écoute :

L’année sera cruciale pour les agriculteurs qui réclament désormais une réponse très rapidement.