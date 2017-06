Une étape spectaculaire ce matin sur le chantier de construction du futur Centre de secours principal de Rochefort. Les travaux du nouveau bâtiment, qui se trouvent dans la zone d’activité des pêcheurs d’Islande, sont passés à la vitesse supérieure. La première moitié de la base de la charpente a été posée aux alentours de 11h. Patrice Acquier, directeur adjoint de l’immobilier et de la logistique au Conseil départemental de la Charente-Maritime en charge du chantier :

Des poutres de 3,5 tonnes chacune. Une phase délicate selon Emmanuel Augagneur, gérant d’Arbre et construction, charpentier du chantier, habitué à l’approvisionnement en gros travaux. Ecoutez :

Les travaux se finaliseront normalement courant mai 2018, pour un coût total de 8 millions d’euros entièrement financé par le Département. Les élus et chargés du chantier ont donc hâte de voir le résultat final, mais les pompiers, premiers concernés, le sont tout autant, comme en témoigne Fréderic Venail, commandant du Centre de secours de Rochefort, qui parlent au nom de ses hommes :

Le centre va accueillir 44 pompiers professionnels et 78 volontaires qui réalisent en moyenne 4 500 interventions par an. A noter que d’autres chantiers sont en cours dans le département à Courçon, dont la livraison est prévue pour décembre. Ainsi qu’à Jonzac et Saint-Pierre-d’Oléron.