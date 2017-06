La retenue d’eau de la station balnéaire a fait peau neuve avant la saison qui va débuter. La municipalité a décidé d’offrir à ses administrés et aux estivants une vraie plage de sable fin où les enfants pourront jouer et barboter en toute sécurité et leurs parents bronzer confortablement. On écoute Patrick Lucas, adjoint au maire en charge du littoral :

Un petit coin de paradis donc qui aura coûté environ 8 000 euros et qui préfigure un réaménagement complet de la pointe du calvaire, un des plus beaux spot du littoral charentais. Patrick Lucas :