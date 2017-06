Les premiers pas hier soir du nouveau club de rugby issu de la fusion entre Saint-Jean-d’Angély et Cognac. C’est en Charente que l’ensemble des joueurs espoirs et seniors se sont retrouvés pour un entraînement commun. A cette occasion, le projet pour la saison prochaine a été présenté à l’intégralité de l’effectif. Une fusion qui représente l’avenir des deux clubs selon Christophe Lacombe, l’un des fondateurs du projet et président du RACA de Saint-Jean-d’Angély :

Et pour ceux qui ont peur de voir leur club disparaître, Christophe Lacombe tient à les rassurer :

C’est donc une équipe très compétitive qui abordera la Fédérale 1 l’année prochaine, les deux clubs étant arrivés en 8ème de finale de la Coupe de France cette année. Reprise des entraînements le 8 juillet. Le nom et le logo du nouveau club devraient être dévoilés le 15 juin.