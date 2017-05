C’est un tout nouveau service qui est en train de voir le jour à l’Espace mosaïque centre social. L’objectif serait de réunir des réparateurs bénévoles et des néophytes qui voudraient apprendre à réparer leurs vélos, appareils électriques, jouets, et même vêtements. Le tout autour d’un café. Un concept né il y a quelques années aux Pays-Bas, et qui se développe en France. Dans un souci de réduction des déchets et de réemploi, le projet était une évidence pour Gwladys Proust, chargée du projet :

L’Espace mosaïque centre social de Courçon lance donc un appel aux personnes intéressées. Contactez le 05 46 01 94 39.