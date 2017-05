Pour saluer leur retour de Marseille, des milliers de personnes se sont massées sur les quais, accueillant très chaleureusement les héros du jour. Une fête malgré la défaite, puisque les Jaune et noir ont perdu contre Toulon en demi-finale de Top 14 vendredi soir 15 à 18. Les rugbymen rochelais sont arrivés en fanfare à bord de l’Espérance I pour une parade nautique d’une heure. De quoi ravir la foule parée de jaune et noir, qui était toutefois plus nombreuse en 2014 pour la montée du club en Top 14.