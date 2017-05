A partir d’aujourd’hui, l’Association pour le droit à l’initiative économique propose une soixantaine de rendez-vous en Nouvelle-Aquitaine afin de répondre aux questions des demandeurs d’emploi désireux de créer leur activité. Objectif principal : faire connaître au plus grand nombre le microcrédit comme une solution de financement pour ceux n’ayant pas accès au crédit bancaire classique. Au programme en Charente-Maritime, des ateliers pédagogiques dans les agences Pôle emploi ce vendredi sur inscription et des rencontres avec des chefs d’entreprises dans les locaux des Etablis and Co à La Rochelle mercredi. On écoute Jérôme Laffite, adjoint au directeur régional de l’Adie :

L’Adie qui réalise tous les trois ans une étude de pérennité sur les entreprises qu’elle a financées. Avec un bilan plus qu’encourageant pour les futurs créateurs. Jérôme Laffite :

Vous trouverez la liste de tous les évènements de cette semaine de campagne sur www.rdv-adie.org