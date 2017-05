Scène ouverte avec le groupe « Limeur Teuche » de Vervant (17) pour le P’tit festival Vervantesk qui aura lieu le 3 juin au prés communal de Vervant.

A propos du festival :

Après deux années en grandes pompes avec des têtes d’affiche d’envergure (Gérard Blanchard, Au P’tit Bonheur, Rue d’la soif, La Mathilde), le Vervantesk revient en version plus intimiste.

Venez apprécier dès 19h30 les apéros-concerts en acoustique avec Nath’ et Adou, Variétoch’Land et Polygammes.

Puis le rock et l’accordéon seront de nouveau à l’honneur avec Les P.M.E (pas mal énervés) qui rappelleront des souvenirs à ceux qui avaient flashé sur Rue d’la soif au Vervantesk 2015, puisque s’y trouvent le chanteur et l’accordéoniste, et enfin les municipaux de Limeur TEutche clôtureront les hostilités. »

A propos de Limeur TEutche :

Depuis le festival 2015, Limeur Teutche est une bête à 6 têtes.

L’accordéoniste Alexis Hervé a rejoint l’équipe.

Le groupe a fêté ses 15 ans lors d’un concert jubilé au Barrage de Saint-Savinien avec de nombreux invités, anciens membres, groupes amis, pour des duos savoureux.

