C’est l’évènement sportif de cette fin de semaine. En rugby. La Rochelle joue sa très attendue et historique demi-finale de Top 14. Les Jaune et noir affronte Toulon au stade Vélordrome à Marseille. La rencontre débutera à 21h. Objectif : une qualification pour la finale à Paris. Et le bouclier de Brennus. La composition de l’équipe rochelaise a été dévoilée avec en tête : Vincent Pelo, Uini Atonio, Levani Botia, Kevin Gourdon et Brock James.

Et la pression monte du côté des supporters. Ils devraient être entre 6 000 et 7 000 à faire le déplacement jusqu’au Vélodrome. Il faut dire que le Stade rochelais, leader du championnat, a procuré cette saison joie et émotion chez les plus fidèles, à l’image de Nicole Romez, secrétaire du Club des supporters du Stade rochelais, qui soutient son équipe depuis 1982 :

Nicole Romez qui sera au Vélodrome ce soir pour ne rien manquer de cette demi-finale. A noter que la retransmission du match au stade Marcel-Deflandre à La Rochelle affiche complet.