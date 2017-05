Jeanine n’a plus donné signe de vie depuis qu’elle a quitté son domicile mercredi. Elle a été vue pour la dernière fois vers 15h30, alors qu’elle sortait de chez elle, avenue du Monard. Elle mesure 1m65 pour 60kg. A les cheveux courts, de couleur châtain-roux. Elle portait un t-shirt rouge à manches longues et un pantacourt en jean bleu clair. Elle marche difficilement et à des problèmes de vue. Elle porte d’ailleurs des lunettes. Toute personne l’ayant aperçue peut contacter la gendarmerie de La Tremblade au 05 46 36 11 43.