La société de télévente est repassée par la case tribunal de commerce de La Rochelle hier. Reprise par le groupe Ivoo il y a un peu plus d’un mois, son actuel PDG Bruno Becquet voudrait se séparer de l’agence de Beaulieu à Puilboreau et du siège à Breuil-Magné. En cause : un conflit interne entre les salariés et la direction. Le point avec Christophe Coriton:

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2017/05/stenico-cc.mp3

Et pour rappel, le groupe Ivoo s’est engagé à conserver les 170 salariés de Sténico et à apurer une dette qui s’élève à 2,6 millions d’euros.