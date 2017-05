Le problème ne date pas d’hier selon le candidat aux Législatives. Toujours est-il que, malgré des courriers à répétition des élus locaux, le littoral de la Charente-Maritime, notamment Oléron, Marennes et la Presqu’ile d’Arvert, souffre d’une mauvaise réception de la télévision. La cause : la baisse du nombre d’émetteurs passé de 9 000 à 2 000 qui, s’il a eu peu d’impact sur la France, est très important sur le territoire en raison de l’abondance des zones humides qui altèrent le signal. Un scandale pour Mickaël Vallet, qui en a fait un de ses chevaux de bataille dans sa course au Parlement. On l’écoute :

Une vidéo explicative a été réalisée. Elle est visible sur le compte Twitter et Facebook du candidat, ou en tapant TNT Marennes dans votre barre de recherche.