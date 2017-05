Il va y avoir du monde à partir d’aujourd’hui sur les routes. Le trafic sera dense ce mercredi et demain dans le sens des départs, en raison du pont de l’Ascension. Les journées sont classées rouges par Bison futé. Ce sera rouge dimanche dans le sens des retours au niveau national, et noir dans le Grand-Ouest. Prudence en Charente-Maritime, aux abords des îles et du littoral. Les contrôles routiers sont traditionnellement renforcés à cette période de l’année. D’autant plus en 2017 puisque la Sécurité routière a été déclarée grande cause départementale.

Il devrait y avoir du monde en terrasse et sur le bord de mer, avec ce long week-end ensoleillé qui se profile. Les visiteurs devraient venir en masse peupler les plages du département et les sites de loisirs. Les réservations vont bon train, et les professionnels du tourisme se frottent déjà les mains. Stéphane Villain, président de Charente-Maritime Tourisme, est particulièrement confiant :

Certes la Charente-Maritime a, rappelons-le, perdu son statut de leader des destinations préférées des Français en 2016 au profit du Var, mais pas de quoi inquiéter Stéphane Villain :