Au moins 19 morts et une cinquantaine de blessés, après une attaque hier soir à Manchester, en Angleterre. Une explosion a retenti vers 22h30 à la fin du concert d’Ariana Grande. Le Premier Ministre britannique Teresa May a évoqué une attaque terroriste. Les hommages et les messages de soutien se multiplient en France.

La sénatrice de la CM Corinne Imbert évoque l’horreur à Manchester : « la culture populaire et la jeunesse visées, la liberté touchée. Solidarité, soutien et amitiés au peuple britannique », écrit-elle.