L’association Vent de contraste en Pays d’Aunis et Vals de Saintonge interpelle les candidats sur les 2ème et 3ème circonscriptions de la Charente-Maritime. L’association d’opposants à l’éolien industriel a envoyé à l’ensemble des candidats un courrier, accompagné d’un questionnaire, afin de connaître les positions de chacun sur la multiplication des projets éoliens sur le territoire. Michel Broncard, son président, n’a qu’un souhait et qu’un message à adresser à celui ou celle qui sera élu(e) :

Selon l’association, ce sont près de 300 éoliennes dans le nord de la Charente-Maritime qui sont installées, en cours d’instruction ou en projet.