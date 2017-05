74. C’est le nombre de candidats aux élections législatives dans les cinq circonscriptions de la Charente-Maritime. La liste a été publiée vendredi, après la clôture de dépôt des candidatures. Certains noms sont localement plus connus que d’autres. En raison de leurs mandats de maire, de parlementaires ou de conseillers. Mais il y en a un qui retient l’attention. Très connu celui-là, car il s’agit de Catherine Deneuve, sur la 2e circonscription de Rochefort. Rien à voir avec la célèbre actrice des Demoiselles. Catherine Deneuve a 60 ans et défend la cause animale.